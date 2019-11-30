После нападения на Лондонском мосту на улицах британской столицы усилят полицейские патрули

Мэр города Садик Хан сказал, что эти меры будут действовать на протяжении нескольких дней, чтобы жители чувствовали себя спокойнее. Между тем, сами британцы говорят, что теракты, к сожалению, со временем становятся для европейских жителей привычным делом.

Злоумышленник, накануне напавший с ножом на прохожих, был застрелен полицейскими. Две жертвы атаки скончались на месте, трое госпитализированы. Полиция назвала произошедшее терактом и уточнила, что ранее 28-летний подозреваемый уже был судим за терроризм.