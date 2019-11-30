По факту крушения вертолета на Кубани возбуждено уголовное дело

Воздушное судно, летевшее из Абрау-Дюрсо в Анапу, упало сегодня на склоне горы. На борту был только один пилот. Он погиб. В пресс-службе группы компаний «Абрау-Дюрсо» ТАСС рассказали, что это глава некоммерческого партнерства «Воздушный транспорт Абрау» Юрий Королев. Причины ЧП устанавливаются.