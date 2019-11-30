Бывший министр финансов Ингушетии приговорен к пяти годам тюрьмы по делу о растрате

Как рассказал Интерфаксу источник в суде, Руслан Цечоев на оглашение приговора не явился и теперь объявлен в федеральный розыск. Какая мера пресечения была избрана экс-чиновнику на время суда, не уточняется.

Следствие считает, что Цечоев в 2014 году погасил дефицит в республиканском бюджете за счет денег, оставшихся от федеральной субсидии, хотя, по закону, они должны были быть возвращены в государственную казну. В позапрошлом году, уже будучи фигурантом дела о растрате, чиновника назначили управлять региональным казначейством.