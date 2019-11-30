Во Владивостоке 1 декабря пройдет митинг ЛДПР, посвященный снижению пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока

В воскресенье, 1 декабря, во Владивостоке состоится митинг, организованный ЛДПР и посвященный снижению пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из организаторов, депутат Госдумы от Приморского края Андрей Андрейченко.

«В воскресенье, 1 декабря, состоится митинг, организованный партией ЛДПР, за снижение пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока пройдет на Корабельной набережной Владивостока», — рассказал он.

Инициаторы акции выступают за снижение пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока, а также за возвращение «дальневосточных надбавок».

«Жизнь на Дальнем Востоке дороже, а пенсии такие же средние по стране.

Для Дальнего Востока должны быть другие условия. Это признавали во все времена. А сейчас население Дальнего Востока оказалось в худших условиях», — отметил А.Андрейченко.

Протестное мероприятие назначено на 14.00 по местному времени у мемориала «Подводная лодка С-56» на Корабельной набережной. Как отметил депутат А.Андрейченко, проведение митинга согласовано с властями.