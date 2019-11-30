Сегодня в Бухаресте состоится жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2020 года

Впрочем, сборная России уже знает практически всех своих соперников.

Наша команда при жеребьевке будет во второй корзине, поскольку попала в число двух лучших сборных из тех, которые заняли в отборочных группах вторые места. Сыграет Россия в группе B. Из первой корзины нам достанется Бельгия. Которой подопечные Черчесова дважды проиграли в отборочном турнире.

Из третьей корзины к нам попадает сборная Дания. В одну группу Россию и Данию поместили заранее, когда распределяли матчи между городами.

А вот противник России из четвертой корзины выяснится уже в ходе жеребьевки. С большой долей вероятности, это будет Финляндия либо Уэльс. Cвои места в корзинах получат сегодня лишь 20 участников Евро. Последние 4 команды определятся весной по результатам плей-офф Лиги наций.

Жеребьевка финальной стадии ЕВРО начнется в 20 часов. Трансляция на МАТЧ ТВ.