В Албании экстренные службы завершили спасательную операцию после землетрясения

По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 50 человек. Спасатели полагают, что извлекли из-под завалов всех погибших. Об этом со ссылкой на премьер-министра республики сообщает агентство Ассошиэйтед пресс. Серьезнее всего от землетрясения пострадали город Дуррес и столица страны, Тирана. В общей сложности, там повреждены почти 2,5 тысячи зданий. Некоторые из них уже снесли. Землетрясение произошло в ночь на вторник.
2019-11-30T14:00:00+03:00
2019-11-30T14:07:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:00, 30 ноября 2019
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