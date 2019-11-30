В Албании экстренные службы завершили спасательную операцию после землетрясения

По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 50 человек. Спасатели полагают, что извлекли из-под завалов всех погибших. Об этом со ссылкой на премьер-министра республики сообщает агентство Ассошиэйтед пресс. Серьезнее всего от землетрясения пострадали город Дуррес и столица страны, Тирана. В общей сложности, там повреждены почти 2,5 тысячи зданий. Некоторые из них уже снесли. Землетрясение произошло в ночь на вторник.