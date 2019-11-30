Сегодня вечером в ФРГ будут объявлены результаты голосования членов Социал-демократической партии Германии

Он приведут к номинации кандидатов на пост руководителей СДПГ.

На протяжении нескольких месяцев идет процесс по поиску новых лидеров партии. 425 тысяч членов СДПГ в течение трех дней могли отдать свои голоса за два тандема — Олаф Шольц и Клара Гайвиц или Норберт Вальтер-Борьянс и Саския Эскен. В случае поражения пары Шольц и Гайвиц правительственная коалиция может оказаться под угрозой. Ведь министр финансов и вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц был прежним председателем СДПГ и гарантом ее стабильности. Уход Шольца привел бы к требованиям поставить вопрос о прекращении сотрудничества с блоком ХДС/ХСС. Левое крыло Социал-демократической партии и ее молодежное отделение требуют перемен политического курса и отказа от участия в коалиции. Предугадать,что случится при выборе другой пары, невозможно. Вальтер-Борьянс еще не высказался по поводу сохранения коалиции. Настроения левого крыла социал-демократов могут заставить также и Олафа Шольца пересмотреть свое прежнее решение. Председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр категорически исключила возможность пересмотра коалиционного договора, так как это может привести к развалу правительства ФРГ. Однако консервативная партия готовится к возможным радикальным переменам.

Близкие соратники Меркель не исключают расторжения правительственной коалиции и новых выборов главы кабмина ФРГ при любом результате выборов лидеров СДПГ. Однако для этого канцлер должна назвать веские причины своего ухода.