В Екатеринбурге при получении взятки задержали замглавы Свердловского СКР

Полковник Михаил Бусылко был помещен в изолятор, следствие будет настаивать на его аресте.

Высокопоставленный силовик был задержан сотрудниками ФСБ и четвертого следственного управления при получении взятки в размере 18 миллионов рублей. Известно, что деньги Михаилу Бусылко передавал адвокат. По данным «Коммерсанта», его зовут Владислав Вострецов, он также был задержан. В сообщении следственного комитета говорится, что средства выплачивались «за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела». Полковнику было предъявлено обвинение в получении взятки, а адвокату – в посредничестве во взяточничестве.

Михаилу Бусылко 43 года, ранее он неоднократно поощрялся за успешную службу в прокуратуре и Следственном комитете. С 2011 года полковник занимал должность замглавы следственного управления СК по Уральскому федеральному округу.

Суд по мере пресечения для Бусылко состоится завтра.