Фейсбук впервые промаркировал один из постов пометкой «Недостоверная информация»

Таким образом социальная сеть выполнила требование властей Сингапура, — пишет местное оппозиционное издание Стейтс Таймс Ревью. Ранее руководство республики потребовало внести правки в материал, в котором говорилось, что один из политических оппонентов правящей партии находится под следствием и арестован.

Закон о борьбе с фальшивой информацией вступил в силу в октябре. Он дал право сингапурскому правительству контролировать распространяемые в интернете ложные сведения, которые могут в течение короткого времени нанести ущерб.