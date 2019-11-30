Спикер Госдумы предупредил Украину о риске выхода из ее состава некоторых областей

Так Вячеслав Володин прокомментировал срыв выступления депутата от Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН. Когда он заговорил о соблюдении прав национальных меньшинств на полуострове, представители украинской делегации начали стучать табличками по столу. Володин сказал, что Киев таким образом вновь показал свою нетерпимость к малым народам.