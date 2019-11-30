Спикер Госдумы предупредил Украину о риске выхода из ее состава некоторых областей

Так Вячеслав Володин прокомментировал срыв выступления депутата от Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН. Когда он заговорил о соблюдении прав национальных меньшинств на полуострове, представители украинской делегации начали стучать табличками по столу. Володин сказал, что Киев таким образом вновь показал свою нетерпимость к малым народам.
2019-11-30T13:30:00+03:00
2019-11-30T13:32:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 30 ноября 2019
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