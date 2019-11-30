Суд в Амстердаме в ближайшее время возобновит процесс по Скифскому золоту

Об этом ТАСС рассказал постпред российского президента в республике Георгий Мурадов. Он высказал уверенность, что экспонаты должны вернуться на полуостров.

Скифское золото – коллекция из более чем двух тысяч предметов, которая использовалась на выставке в Амстердаме в 2014 году. После крымских событий права на экспонаты заявила Украина. Суд Амстердама принял решение в пользу Киева, но в апелляционной инстанции оно было отменено.