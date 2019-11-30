В гостинице на северо-востоке Москвы произошел конфликт со стрельбой. В пресс-службе столичной полиции ТАСС рассказали, что в компании из трех человек началась ссора. Один из подозреваемых достал травматический пистолет и ранил оппонента. Ему оказывают медицинскую помощь. Сам стрелявший скрылся на автомобиле. Полиция занимается его поисками. Инцидент произошел на Ботанической улице.