В гостинице на северо-востоке Москвы произошел конфликт со стрельбой. В пресс-службе столичной полиции ТАСС рассказали, что в компании из трех человек началась ссора. Один из подозреваемых достал травматический пистолет и ранил оппонента. Ему оказывают медицинскую помощь. Сам стрелявший скрылся на автомобиле. Полиция занимается его поисками. Инцидент произошел на Ботанической улице.
2019-11-30T13:30:00+03:00
2019-11-30T13:31:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 30 ноября 2019
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