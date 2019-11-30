Один из руководителей Следственного комитета в Свердловской области задержан по подозрению в коррупции

Это произошло, когда полковник юстиции Михаил Бусылко получал деньги от адвоката, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Речь идет о 18 миллионах рублей. Сейчас высокопоставленный силовик находится в изоляторе. Сегодня суд решит вопрос об его аресте.