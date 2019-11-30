Один из руководителей Следственного комитета в Свердловской области задержан по подозрению в коррупции

Это произошло, когда полковник юстиции Михаил Бусылко получал деньги от адвоката, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Речь идет о 18 миллионах рублей. Сейчас высокопоставленный силовик находится в изоляторе. Сегодня суд решит вопрос об его аресте.
2019-11-30T13:30:00+03:00
2019-11-30T13:30:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 30 ноября 2019
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