Матч 18-го тура между «Сочи» и «Оренбургом» перенесен на следующий год из-за вируса ангины у спортсменов

Матч 18-го тура российского футбольного чемпионата между «Сочи» и «Оренбургом» перенесен на следующий год из-за вируса ангины у спортсменов.

Игра изначально была запланирована на воскресенье. Однако накануне стало известно о том, что болезнь подкосила сразу 10 игроков «Сочи». Среди них, например, защитник Ибрагим Цаллагов и нападающий Антон Заболотный. Вирус ангины, как говорят в клубе, они подхватили после возвращения из Уфы, где футболисты играли с одноименной командой. Из-за этого была даже отменена пятничная тренировка. Менеджмент «Сочи» направил на фоне этого письмо руководству Российской премьер-лиги с просьбой перенести игру. В «Оренбурге» ее поддержали и уже назвали принятое решение правильным. Президент клуба Владимир Кияев выразил мнение, что к форс-мажору надо отнестись с пониманием. А исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский отметил, что в случае, если бы игра состоялась по расписанию, некоторым футболистам пришлось бы выйти на поле, несмотря на болезнь. Когда теперь состоится матч, пока непонятно, но он точно пройдет в один из резервных дней в следующем году. Теперь перед зимним перерывом командам предстоит сыграть лишь одну игру: на следующей неделе «Сочи» примет казанский «Рубин», а «Оренбург» на выезде сыграет с «Тамбовом».

«Сочи в таблице РПЛ занимает последнее место с 14 очками, «Оренбург» – десятый с 19 очками.