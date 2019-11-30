«Нафтогаз» готов отказаться от искак «Газпрому» на 12 миллиардов долларов при условии выплаты компенсации

Ранее российская сторона предложила обнулить взаимные претензии, но в Киеве отвергли такой вариант.

Иск в Стокгольмский арбитраж может быть отозван в случае выплаты компенсации, рассказал в эфире телеканала «Украина» исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Он пояснил, что для этого «Газпром» должен сначала выплатить 3 миллиарда долларов, которые ранее уже присудил Украине Международный арбитражный суд Стокгольма. Лишь после этого может обсуждаться вопрос о компенсации, подчеркнул Витренко.

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в начале ноября. В заявлении говорится о встречных исковых требованиях в рамках спора с российской компанией, который касается контракта на транзит газа, передает ТАСС. Украинская сторона настаивает на пересмотре тарифа на транзит газа, а также выплате более 12 миллиардов долларов. Глава Минэнерго Александр Новак назвал эти требования абсурдными и подчеркнул, что Москва по-прежнему предлагает урегулировать спор вне международного суда.

На минувшей неделе «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить действующий договор по транзиту газа через Украину. Для этого, по мнению Москвы, сторонам следует отказаться от взаимных претензий в международном арбитраже.