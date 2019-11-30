Часть обвинительного заключения международного следствия по делу о сбитом Боинге MH-17 поступило в окружной суд Гааги

Судебная коллегия начнет рассмотрение материалов в марте предстоящего года. Среди обвиняемых — трое россиян.

Документы дела Международной следственной группы о гибели Боинге 777 в Донбассе — уже распоряжении судей Окружного суда Гааги. Об этом сообщила его представительница Иоланде Вайннобель. По ее словам, в рядовой уголовной практике Нидерландов обвинительное заключение поступает судьям не раньше, чем за две недели. Этот случай не рядовой. Документы предоставлены за 100 дней до начала слушаний. Место проведения процесса — Юридический комплекс рядом с аэропортом Схипхол, за пределами Гааги. Это вызвано публичным интересом к делу. Власти Нидерландов приняли решение о проведении процесса в рамках национального, а не международного законодательства. На борту самолета большинство было подданными этой страны. В общую судебную коллегию войдут пять судей. Председательствовать будет судья Хендрик Стенхёйс. Ожидается и прямая трансляция процесса на сайте courtmh17.com. Участие обвиняемых в уголовном процессе на данный момент считается маловероятным – среди них трое россиян: бывший военный лидер сепаратистов «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков, российские военные Сергей Дубинский, ставший известным по позывному «Хмурый» и Олег Пулатов с позывным «Гюрза», а также гражданин Украины Леонид Харченко с позывным «Крот». Они отрицают вину. Результаты расследования показали, что лайнер был сбит запущенной из установки «Бук» ракетой «Земля — Воздух». Объединённая следственная группа (JIT) пришла к выводу, что «Бук» принадлежал 53-й бригаде ПВО российских вооружённых. Россия причастность к трагедии не признает.

Лайнер компании «Малазийские авиалинии был сбит в июле 2014 года. На борту было 298 человек, в том числе 80 детей.