Британская полиция раскрыла личность подозреваемого, напавшего накануне с ножом на прохожих на Лондонском мосту

В МВД Соединенного королевства говорят, что преступник действовал один. Ранее он отбывал наказание по обвинению в подготовке теракта.

Как пишет британская The Guardian, мужчина был хорошо известен полиции. Ему было 28 лет, у него Пакистанские корни. В штате Кашмир он организовал подпольную террористическую группировку, члены которой готовили теракты. Сам он, по сообщению газеты, занимался также сбором денег для этого лагеря террористов. В 2010 году Усман Кхана с ещё восьмью подозреваемыми, связанными с запрещённой в России организацией Аль-Каида, арестовали по делу о подготовке взрыва Лондонской Фондовой Биржи. В итоге он признал вину и получил 16 лет тюрьмы. Но год назад его выпустили условно-досрочно с обязательством носить электронный браслет. Британский премьер Борис Джонсон уже назвал это ошибкой. The Guardian напоминает, что приговоривший Кхана к тюрьме судья тогда сказал, что тот «без сомнения представляет угрозу обществу». То есть, власти не смогли предотвратить теракт, а с его последствиями разбирались простые прохожие, повалившие бандита на землю.

Многие издания также пишут про смелость горожан, которые не побоялись остановить террориста. Но, особняком стоит публикация в газете The Independent, которая обращает внимание на то, что такое поведение может, наоборот, побудить бандитов к новым идеям — ведь люди не бегут от них врассыпную, а наоборот проявляют героизм. С этим согласна американская CNN, которая вновь поднимает вопрос так называемых террористов-одиночек: их очень сложно «выцепить», они тренируются подпольно и через Интернет. «Власти должны выработать новую тактику поведения в таких ситуациях,» — заключает телекомпания.

В результате нападения погибли два человека, еще трое ранены. Полиция застрелила нападавшего. На его теле обнаружили муляж взрывного устройства.

«Обыкновенные герои» – так называют прохожих, которые схватили и обезоружили злоумышленника. Очевидцы говорят, что несколько человек повалили нападавшего на землю и дождались прибытия стражей порядка.

После вчерашнего нападения жители Лондона с сожалением констатируют, что теракты становятся привычной частью повседневной жизни.

Теракт на Лондонском мосту уже не первый. Два года назад. Террористы на грузовике начали давить людей на тротуаре, а затем напали на рынок, располагавшийся неподалеку. В результате восемь человек погибло. Самих нападавших застрелили на месте.