Норильск переживает нашествие песцов

Местные жители в социальных сетях пишут, что животные по одному и целыми группами подходят к людям и роются в мусорных контейнерах в поисках пищи. Об этом сообщает интернет-газета Znak.com. Между тем, сотрудники заповедника Таймыра рассказали «Комсомольской правде», что в этом году у полярных лисиц был замечен очередной «демографический взрыв». Обычно он происходит раз в несколько лет. Из-за роста популяции животным не хватает еды, и поэтому они вынуждены искать пропитание в городах. Отмечается, что многие песцы гибнут под колесами автомобилей.
2019-11-30T12:30:00+03:00
2019-11-30T12:32:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 30 ноября 2019
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