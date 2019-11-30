Норильск переживает нашествие песцов

Местные жители в социальных сетях пишут, что животные по одному и целыми группами подходят к людям и роются в мусорных контейнерах в поисках пищи. Об этом сообщает интернет-газета Znak.com. Между тем, сотрудники заповедника Таймыра рассказали «Комсомольской правде», что в этом году у полярных лисиц был замечен очередной «демографический взрыв». Обычно он происходит раз в несколько лет. Из-за роста популяции животным не хватает еды, и поэтому они вынуждены искать пропитание в городах. Отмечается, что многие песцы гибнут под колесами автомобилей.