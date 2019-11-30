Apple готова пересмотреть политику обозначения спорных территорий

Как сообщила Рейтер пресс-секретарь компании Труди Мюллер, прежде чем принять решение относительно маркировки на картах, в Apple изучают международные нормы и законодательство США.

Ранее Украина раскритиковала компанию за то, что в приложении «Погода» Крым был обозначен как российская территория. Это произошло после того, как с претензиями к Apple обратились депутаты Госдумы.

После того, как Россия в 2014 году присоединила полуостров, Запад наложил на нее экономические санкции, которые продлеваются каждый год.