В Башкирии задержали отца 9-летнего мальчика, убитого в Екатеринбурге

Как пишет интернет-газета Znak.com со ссылкой ан источник в правоохранительных органах, подтверждается версия о том, что родители ребенка состояли в секте. Ранее стало известно, что в Белоруссии была задержана его мать. По некоторым данным, секту возглавляла женщина по имени Земфира. Она заставляла своих последователей зверски издеваться над детьми при малейших шалостях. О гибели ребенка стало известно вчера. Тело нашли в лесопарковой зоне в Екатеринбурге. Возбуждено уголовное дело.
2019-11-30T12:30:00+03:00
2019-11-30T12:31:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 30 ноября 2019
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