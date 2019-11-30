В Башкирии задержали отца 9-летнего мальчика, убитого в Екатеринбурге

Как пишет интернет-газета Znak.com со ссылкой ан источник в правоохранительных органах, подтверждается версия о том, что родители ребенка состояли в секте. Ранее стало известно, что в Белоруссии была задержана его мать. По некоторым данным, секту возглавляла женщина по имени Земфира. Она заставляла своих последователей зверски издеваться над детьми при малейших шалостях. О гибели ребенка стало известно вчера. Тело нашли в лесопарковой зоне в Екатеринбурге. Возбуждено уголовное дело.