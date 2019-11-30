Полиция Нидерландов не считает нападение с ножом в центре Гааги терактом

Инцидент произошел несколько часов спустя после атаки террориста в Лондоне, который также использовал холодное оружие. По данным источников нидерландской газеты Телеграаф, жертвы преступника, судя по всему, были выбраны случайным образом, его мотивы неизвестны. В связи с нападением разыскивается мужчина примерно 45-ти лет. В результате ЧП три человека получили ранения.
2019-11-30T12:30:00+03:00
2019-11-30T12:31:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 30 ноября 2019
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