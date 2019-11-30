В британском Портленде задержали судно с крымчанам на борту

Впрочем, в российском посольстве в Великобритании заверяют, что у властей страны нет претензий к экипажу.

Судно Jireh с российским экипажем, шедшее под флагом Нигерии, было задержано еще в начале недели после того, как его отбуксировали в Портленд из-за проблем с энергоснабжением. Российское посольство в Великобритании, однако, сообщило о случившемся лишь недавно. По данным дипломатов, сейчас девять моряков из Крыма находятся на судне в порту. Претензий к ним нет, а задержание корабля связано с отсутствием или неправильным оформлением документации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства.

По данным международной федерации транспортных рабочих, нигерийская компания-владелец судна не выходит на связь, не платит зарплату экипажу и даже не обеспечивает его водой и едой. Ранее оно заходило в порт на острове Гернси, где представители Красного Креста передали команде продовольствие и теплую одежду. Экипаж просил встать на стоянку в порту до конца зимы, но ему было отказано из-за недостатка места.

Долг компании-владельца судна перед экипажем уже составил около 35 тысяч долларов.