Часть дела о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе передали в окружной суд Гааги

Процесс начнется в марте следующего года.

Речь идет о части обвинительного заключения, составленного Международной следственной группой, передает Deutsche Welle. Для обычной уголовной практики Нидерландов, как отмечается, это очень рано: дела, как правило, передаются не ранее, чем за 14 дней, в то время как в случае с разбирательством по сбитому «Боингу» материалы отправлены за 3 месяца. Процесс из-за публичного интереса перенесен из здания окружного суда Гааги в Юридический комплекс, который находится рядом с аэропортом Схипхол. Продлится он не менее года, а за происходящим можно будет наблюдать по интернет-трансляции. При этом власти Нидерландов приняли решение, что суд будет вестись не по международному, а по национальному законодательству: большинство погибших были гражданами этой страны. Согласно обвинению международных следователей, в крушении «Боинга» подозреваются четыре человека, воевавших в Донбассе на стороне самопровозглашенных республик. Это экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин, офицеры Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Свою вину они отрицают.

В результате крушения «Боинга» в небе над Донбассом в июле 2014 года погибли 298 человек. По версии международных следователей, лайнер был сбит из установки «Бук», принадлежавшей 53-й российской зенитно-ракетной бригаде. Москва эти данные отрицает.