В московских аэропортах пять рейсов отменено и более 20 задержано

В московских аэропортах пять рейсов отменено и более 20-ти задержано. Такие данные приводит сервис Яндекс.Расписание. Как пишет Интерфакс, это связано с густым туманом. При этом, по словам информированного источника, столичные воздушные гавани аккредитованы по всепогодной категории, но в случае резкого ухудшения погоды пилоты самостоятельно принимают решение о взлете и посадке. Туман опустился на город этим утром на юге и юго-западе Москвы видимость не превышает несколько десятков метров.