В московских аэропортах пять рейсов отменено и более 20 задержано

В московских аэропортах пять рейсов отменено и более 20-ти задержано. Такие данные приводит сервис Яндекс.Расписание. Как пишет Интерфакс, это связано с густым туманом. При этом, по словам информированного источника, столичные воздушные гавани аккредитованы по всепогодной категории, но в случае резкого ухудшения погоды пилоты самостоятельно принимают решение о взлете и посадке. Туман опустился на город этим утром на юге и юго-западе Москвы видимость не превышает несколько десятков метров.
2019-11-30T11:30:00+03:00
2019-11-30T11:35:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 30 ноября 2019
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