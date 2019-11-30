В Киеве у здания «Ощадбанка» произошел мощный взрыв

По информации агентства «Украинские новости». Целью двоих злоумышленников, вероятно, был банкомат. Инцидент произошел ранним утром. Ударная волна была такой силы, что уничтожила не только сам банкомат, но и практически полностью разрушила отделение: внутри осыпался потолок, а витрину выбило наружу. В городе введен план «Сирена». Полиция разыскивает подозреваемых.