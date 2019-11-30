Украина готова отказаться от многомиллиардного иска к «Газпрому» в обмен на компенсацию

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в эфире телеканала «Украина» сказал, что Киев готов рассмотреть возможность получения 3 миллиардов долларов, которые Москва должна выплатить по решению Стокгольмского арбитража, и дополнительной компенсации. Конкретной цифры он не озвучил. Слова Витренко приводит ТАСС.

После того, как суд в прошлом году удовлетворил иск «Нафтогаза», компания подала новую жалобу на 12 миллиардов долларов. Россия неоднократно говорила, что продлит контракт на транзит газа только при условии отказа от всех судебных требований.