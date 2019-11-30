ГУ МВД по Красноярскому краю возбудило уголовное дело после ДТП с гибелью пяти человек на федеральной трассе «Сибирь»

Сейчас следователи выясняют обстоятельства сразу двух крупных аварий.

С разницей в три часа и три километра на трассе «Р-255» минувшей ночью произошло два смертельных ДТП. В первой аварии столкнулись две полные пассажиров легковушки, во второй — машина с тремя детьми в салоне залетела под грузовик. Для выяснения причин и обстоятельств последней аварии Следственное управление краевого полицейского главка проводит несколько экспертиз — судебно-медицинскую, трассологическую и автотехническую. Видеозапись с последствиями одного из столкновений размещена на сайте ведомства. Грузовой автомобиль с сильно поврежденной кабиной и смятая Toyota Carina на двухполосной дороге. Отчетливо видна сплошная разделительная линия – по предварительной версии легковая машина выехала на встречную полосу, и произошло лобовое столкновение с грузовиком. Во втором происшествии люди погибли в момент, когда один из автомобилей выезжал на скоростную трассу после заправки. О плохих дорожных условиях не сообщалось, дело ведут по статье о нарушении правил дорожного движения.

Движение на автотрассе «Сибирь» на некоторое время было закрыто, однако после завершения работы следователей оно было возобновлено в реверсивном режиме.