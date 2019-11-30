Под Новороссийском разбился частный вертолет

Съезд движения «За права человека» все-таки состоится на другой площадке в связи с тем, что в первоначальном месте отказали в проведении мероприятия из-за якобы отключения электричества. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер движения Лев Пономарев.

«Кто-то пытается сорвать нашу конференцию. Мы предполагали сегодня провести 9-й съезд Общественного движения «За права человека», чтобы внести поправки в устав. И одновременно провести конференцию Гражданской коалиции. Нам сегодня позвонили и сказали, что в месте, где мы предполагали провести съезд, отключили электричество. Мы туда приехали, и действительно на 2-м этаже, где должно было пройти мероприятие, отключен свет, но на 1-м этаже есть», — сказал он.

В данный момент, по словам Л.Пономарева, съезд будет проходить в другом помещении.

Движение «За права человека» сегодня намерено учредить новую одноименную организацию без юрлица.

«Мы вместе подумали, что как раз кроме движения «За права человека» правильно было бы пригласить тех людей, которых мы защищали и защищаем, чтобы они тоже организовались. Может быть, в стране появилось независимая Гражданская коалиция из тех людей, которые не ориентируются на какие-то партии в Москве, а чтобы приехали сами и организовались», — рассказал Л.Пономарев.

1 ноября Верховный суд России по требованию Минюста ликвидировал основанное правозащитником Пономаревым движение «За права человека».