Террорист, устроивший резню на Лондонском мосту накануне, был хорошо известен британской полиции и отбывал тюремный срок по статье о подготовке теракта.

Усмана Кхана застрелили сразу же после того, как он с ножом накинулся на участников симпозиума, в котором принимали участие учёные и юристы, занимающиеся криминологией, а затем выбежал на улицу и продолжил резню. Там на него накинулись проходящие мимо люди и в довершение полицейские его пристрелили, — напоминает детали произошедшего корпорация Би-Би-Си. В силовых структурах говорят, что сделали это, так как на мужчине был надет подозрительный пояс, как позже это оказался муляж пояса смертника. Как пишет британская The Guardian, мужчина был хорошо известен полиции. Ему было 28 лет, у него Пакистанские корни. В штате Кашмир он организовал подпольную террористическую группировку, члены которой готовили теракты. Сам он, по сообщению газеты, занимался также сбором денег для этого лагеря террористов. В 2010 году Усман Кхана с ещё восьмью подозреваемыми, связанными с запрещённой в России организацией Аль-Каида, арестовали по делу о подготовке взрыва Лондонской Фондовой Биржи. В итоге он признал вину и получил 16 лет тюрьмы. Но год назад его выпустили условно-досрочно с обязательством носить электронный браслет. Британский премьер Борис Джонсон уже назвал это ошибкой.

В результате вчерашней резни в Лондоне 2 человека погибли, трое получили серьёзные ранения. Состояние одного из них расценивается как критическое.