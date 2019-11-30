ВТБ перестал публиковать сведения о долгах своих иностранных заемщиков

Последняя информация была опубликована больше года назад и касалась кредита на 800 миллиардов рублей, выданного резидентам Центральноафриканской республики, пишут «Ведомости». Тогда на заём обратило внимание агентство Reuters, но в банке эти сведения назвали «операционной ошибкой». По последним данным, общая задолженность по странам составляла почти 2,5 триллиона рублей. Представитель ВТБ сказал, что вся информация передается Центробанку, а он, в свою очередь, рекомендует кредитным организациям не раскрывать полные сведения по долгам, если заёмщики находятся под санкциями других государств.