Президент Венесуэлы Николас Мадуро мобилизовал армию

В ходе встречи с работниками транспортной отрасли глава государства сказал, что власти Колумбии и США «задумали очередную провокацию на границе». Его выступление транслировалось в Twitter. По словам Мадуро, цель иностранных властей – спровоцировать военный конфликт и отвлечь внимание от протестов, проходящих в столице.

Внутриполитический кризис не прекращается в Венсуэле с начала года. США и ряд стран Евросоюза признали временным главой страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который объявил себя временным президентом.