Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера нидерландского футбольного клуба «Витесс»

Россиянин руководил командой почти полтора года.

«Витесс» Леонида Слуцкого, который почти 10 лет входит в девятку лучших команд страны, за месяц потерпел пять поражений подряд в Высшей лиге чемпионата Нидерландов. Последнее – со счетом 2:3 — накануне в матче с клубом «Херенвен», в котором команда вела 2:0. И это несмотря на то, что ранее «Витесс» под руководством Слуцкого выдал лучший старт в своей истории. После 10 матчей нидерландского футбольного чемпионата он набрал 23 очка из 30 возможных и лишь на три очка отставал от лидера турнира – «Аякса». Теперь же отставание составило 15 очков и еще может по итогам тура увеличиться, а «Витесс» расположился на 6 месте в таблице. Слуцкий объявил об уходе сразу после проигрыша «Херенвену». По словам российского наставника, серия из пяти поражений подряд у него в карьере впервые, и он должен думать не только о себе, но также о клубе, игроках и болельщиков. Руководство «Витесса», впрочем, пока официально об отставке своего главного тренера не объявило. По словам технического директора клуба Мохаммеда Аллаха, решение в настоящий момент еще обсуждается.

Ожидается, что вместе со Слуцким «Витесс» покинут и входившие в его тренерский штаб экс-защитники ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие. Ранее Слуцкий возглавлял несколько российских клубов, в том числе ЦСКА, отечественную сборную и британский клуб «Халл».