Дело о крушении рейса MH17 частично передали в суд в Гааге

Об этом пишет немецкая телерадиокомпания «Дойче Велле». Рассмотрение начнется в следующем марте и, как ожидается, продлится по меньшей мере год. Власти Нидерландов решили, что суд пройдет в рамках национального, а не международного законодательства, так как большинство пассажиров на борту Boeing были гражданами этой страны.

Рейс из Амстердама в Куала-Лумпур был сбит в 2014 году в небе над Донбассом. Международная следственная группа пришла к выводу, что к случившемуся причастны четыре человека, воевавшие на стороне самопровозглашенной ДНР, а сама зенитная установка «Бук» из которой был сбит лайнер, принадлежит России.