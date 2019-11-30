Украинская компания «Нафтогаз» готова обсуждать с «Газпромом» условия отказа от иска на 12 миллиардов долларов

Об этом в эфире телеканале «Украина» заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Последние судебные требования к российскому газовому монополисту на общую сумму 12,2 млрд долларов могут быть пересмотрены при условии получения определенной компенсации. В украинской компании готовы рассмотреть такой вариант при условии, что Киев получит 3 миллиарда, которые Стокгольмский арбитраж уже обязал «Газпром» выплатить Украине. Впрочем, забывать об изначальной сумме требований на Украине тоже не планируют. Еще несколько недель назад Витренко пояснял, что сумма претензий связана с потенциальными потерями, которые понес «Нафтогаз» за отказ пересмотреть транзитный тариф с 13 марта по 31 декабря прошлого года. В новых исковых требованиях против «Газпрома» «Нафтогаз» на данный момент намерен добиться пересмотра тарифа и выплаты компенсаций. В российском Минэнерго на это заявляли о необходимости обнулить взаимные претензии и «не рождать новых абсурдных исков».

В украинской компании неоднократно подчеркивали, что идти на обнуление решения Стокгольмского арбитража не собираются. Тем не менее, в Нафтогазе говорили о готовности обсуждения вариантов снижения требований при пересмотре тарифа за транзит газа.