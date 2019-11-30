Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании российского аналога «Википедии»

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Новый «Национальный научно-образовательный центр «Большая российская энциклопедия» должен будет обеспечить граждан актуальной достоверной информацией об окружающем мире. Учредителем организации станет правительство. Как ранее стало известно, в ближайшие три года на проект из бюджета выделят более 1,5 миллиардов рублей.
2019-11-30T09:30:00+03:00
2019-11-30T09:30:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 30 ноября 2019
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