Z Архив новостей новости
5 9 6 741
09:00, 30 ноября 2019

Во многих российских городах сегодня пройдёт акция против развала медицины

Во многих российских городах сегодня пройдёт акция против развала медицины, коррупции в сфере здравоохранения и некачественной медицинской помощи.

«Врачи и пациенты выходят на улицу» — так назвали акцию. Она пройдёт в десятках городов страны. Москва, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Пермь, Сочи, Мурманск среди них. Люди скажут нет оптимизации больниц, поликлиник и сокращению медицинского персонала, потребуют улучшить качество медпомощи, напомнят о недавних скандалах, связанных с увольнениями врачей. Как это было с детскими онкологами в столичном Центре Блохина на Каширке и трансплантологами в национальном Центре здоровья детей. Увольнение трансплантолога Михаила Каабака привело к смерти годовалой пациентки – девочка не дождалась операции. Врача и его коллегу восстановили с повышением. В Москве акцию проведут в форме одиночных пикетов возле Мниздрава на Неглинной. Они начнутся в два часа дня. Акцию устраивает профсоюз медработников «Альянс врачей». Его председатель Анастасия Васильева напомнила о том, что в России каждый год растёт смертность и быстрыми темпами увеличивается заболеваемость населения. Ответственность за это несёт Минздрав, отметила Васильева.

В начале месяца в российском правительстве признали провал реформы здравоохранения во многих регионах. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова. Первый вице-премьер Антон Силуанов добавил, что многие больницы в стране находятся цитата «в плохом, если не сказать, ужасном состоянии».



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Понимаем ли мы, что такое русскоязычный мир? Когда иностранец задумывается о нашей культуре и истории — это хорошо, но когда он делает это на русском языке — это делает его частью русского мира. А кто, как не мы, должны его беречь и развивать для наших потомков?..

5 92 6 5598 28.11
Kобщество, русский язык, мнения
Голосование
Вы хотите уехать из России?
5 286 6 21056 27.11
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

США продолжают мешать Это и есть суть американской позиции — «не нужно». Циничной и деструктивной. Любой ценой оторвать от России Украину, привязав ее к себе. Пусть и ценой продолжающегося конфликта в Донбассе…

5 211 6 21923 28.11
Kсша, рф, украина, донбасс, политика, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

+ Я буду участвовать в выборах председателя партии «Яблоко» Я буду участвовать в выборах председателя партии «Яблоко» Мы показываем всем, что мы есть. Мы показываем всем, что мы верны своим идеалам. Мы показываем всем, что мы не боимся и готовы взять на себя ответственность не только за партию, но и за страну…

5 119 6 12385 25.11
8читать ;смотреть
Kяблоко, партии, политика, видео, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы никому не позволим подорвать изнутри основы Великой России! Запад пытается любыми путями навязать нам безнравственность, разрушить устои русского и других народов России, для которых крепкая семья, национальная культура играют особую роль…

5 214 6 22704 29.11
Kполитика, общество, власть, мнения
Новости

В России усилились эмигрантские настроения – хочет уехать каждый пятый россиянин Это выяснилось в ходе опроса Левада Центра…

5 58 6 6498
Блоги

Илья Варламов блогер

Диктатура здравого смысла Да, теперь антипрививочников в Германии будут штрафовать на сумму до 177 000 рублей, а их деток выгонять из школ. Это кажется подходящим наказанием за общественно опасное поведение…

5 121 6 13938 23.11
Kмедицина, общество, события
Новости

В ООН ждут от России разъяснений по поводу разгона летних протестных акций в Москве Запрос постпреду России направили рабочая группа по произвольным задержаниям и спецдокладчики по защите прав…

5 48 6 5520
Голосование
5 62 6 7208 27.11
Блоги

Алексей Мельников публицист

Плохим танцорам США мешают Все, что случилось с Россией, ее власти устроили сами. Не только Путин…

5 131 6 16336 28.11
Kполитика, внешняя политика, власть, государство, мнения
Новости

В Севастополе врач выписал пациентке рецепт, в котором посоветовал съездить к святым мощам Отоларинголог Юрий Белоненко подтвердил это изданию «Подъем»...

5 42 6 5484
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Будем и дальше развивать МЦД Для более тщательной наладки билетной системы #ЦППК приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным…

5 59 6 8910 25.11
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Сейчас мы свидетели чудовищного, совершенно безосновательного, на мой взгляд, доноса со стороны Елены Ямпольской на Театр.doc; доноса причем, насколько я могу судить, с чужих слов. Кошмар, это омерзительно…

5 36 6 5940 29.11
#слушать 01:45:40 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kлитература, культура, общество, видео, передачи
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Поддержка системных партий под разными этикетками ни к чему не приводит Ради этих денег и пересажали всю настоящую оппозицию летом, избили тысячи людей, завели московское дело и продолжают ломать судьбы в судах и тюрьмах…

5 53 6 9010 27.11
Kполитика, экономика, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Молодежь никуда бежать не собирается Даже те, кто уезжают, делают это для изучения языков, каких-то технологий, получения специальности, но не с целью приобрести новую «Родину»...

5 209 6 36905 27.11
Kполитика, общество, молодежь, эмиграция, мнения
Новости

Больше половины молодых россиян в возрасте до 24х лет хочет уехать из страны, выяснили социологи «Левада-центра» Это самый высокий показатель за последние 10 лет…

5 37 6 6557

Популярное за неделю

Новости

Россиян в ближайшее время ждут две недели, в которых рабочими будут только два дня Это последняя неделя этого года и первая 2020-го. В Роструде раньше сказали, что работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе

5 6 6 26973
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

За время правления Путина Россию покинуло больше 2 миллионов человек — вот 2 миллиона только одних иностранных агентов. Ну, как при Сталине…

5 146 6 107549 23.11
#слушать 48:54 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Голосование
Вы хотите уехать из России?
5 286 6 21047 27.11
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Реанимировать невозможно. Тут даже Путин бессилен Крымчане были просто в шоке от такой новости, все были уверены, что Сергей Аксёнов уже давно видный единоросс, так как на последних крымских выборах возглавлял список «Единой России» в Крыму!..

5 181 6 230803 25.11
Kединая россия, политика, власть, путин, крым, аксенов, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Как Путин и Ко деньги отмывали Как Путин и Ко деньги отмывали Чемезов — иностранный агент? Почему бы и нет?...

5 55 6 153504 23.11
Kэкономика, бизнес, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8183489
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4279584

Сегодня в эфире