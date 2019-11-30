Квота для привлечения в Россию специалистов из дальнего зарубежья в 2020 году уменьшена на треть — до 105 тысяч человек. По мнению экспертов, это говорит о снижении интереса иностранцев к работе в России, пишет «Коммерсант». Речь идет о работниках, которым необходима виза для въезда в страну, трудовые мигранты из СНГ и ЕАЭС под квоту не подпадают, так как устраиваются на работу в России в упрощенном порядке.

Кроме того, квоты не распространяются на высококвалифицированных специалистов и на целый ряд профессий.