Корпорация Apple решила внимательно пересмотреть политику обозначения спорных территорий после скандала с Крымом в приложении «Погода». Об этом заявила пресс-секретарь компании Труди Мюллер, передает Рейтер. Как отмечается, полуостров стал российским только для пользователей из России, так как этого требовало законодательство страны. Но в других странах полуостров не числился в составе Российской Федерации. Сейчас компания изучает международное законодательство, американские законы и другие документы перед тем, как принять решение о маркировке спорных территорий на картах.
2019-11-30T08:30:00+03:00
2019-11-30T08:34:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 30 ноября 2019
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