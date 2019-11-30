Корпорация Apple решила внимательно пересмотреть политику обозначения спорных территорий после скандала с Крымом в приложении «Погода». Об этом заявила пресс-секретарь компании Труди Мюллер, передает Рейтер. Как отмечается, полуостров стал российским только для пользователей из России, так как этого требовало законодательство страны. Но в других странах полуостров не числился в составе Российской Федерации. Сейчас компания изучает международное законодательство, американские законы и другие документы перед тем, как принять решение о маркировке спорных территорий на картах.