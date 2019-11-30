Суд в Амстердаме в ближайшее время возобновит процесс по скифскому золоту

Речь идет о конце этого – начале следующего года, сообщил ТАСС зампредседателя Совета министров — постоянный представитель Республики Крым при президенте Георгий Мурадов. Апелляционный суд Амстердама в июле 2019 года запросил у сторон спора о праве собственности на скифское золото дополнительную информацию. Пока же экспонаты должны оставаться у Музея Алларда Пирсона до принятия окончательного решения, которое может быть вынесено в течение 6-9 месяцев. Крымские музеи предоставили все подтверждающие права на артефакты документы.

Скифское золото — коллекция экспонатов из более чем 2 тысяч предметов, которые в 2014 году находились на выставке в Амстердаме. После воссоединения Крыма с Россией свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина.