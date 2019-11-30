Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о сбитом Боинге МН-17 передана в суд Гааги

Рассмотрение начнется 9 марта, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя суда. Пока заседания запланированы до конца марта. Нидерландские власти решили, что суд по этому делу пройдет в рамках не международного, а национального законодательства, поскольку большинство находившихся на борту были гражданами именно этой страны. Отмечается, что из-за публичного интереса место проведения процесса перенесено из здания окружного суда в Юридический комплекс, который находится рядом с аэропортом Схипхол. Работать в рамках процесса будет коллегия из пяти судей — трех постоянных и двух заместителей. За происходящим в зале суда можно будет следить с помощью интернет-трансляций.

Самолет Малазийской авиакомпании, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Следственная группа из представителей Нидерландов, Австралии и Бельгии пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой «земля — воздух» из установки «Бук», принадлежавшей российской 53-й зенитно-ракетной бригаде. Москва неоднократно отрицала эти сведения.