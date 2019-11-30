Врачи и пациенты по всей стране намерены сегодня провести пикеты против развала медицины

Молчать в сложившейся ситуации уже нельзя, — сказала «Эху» председатель межрегионального профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева.
По словам Васильевой, в акции намерены принять участие представители 17 регионов
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Молчать в сложившейся ситуации уже нельзя, — сказала «Эху» председатель межрегионального профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева.
По словам Васильевой, в акции намерены принять участие представители 17 регионов