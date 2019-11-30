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08:01, 30 ноября 2019

Благотворительная акция в поддержку фигурантов так называемого «ростовского дела» пройдет сегодня в Москве

Ее проводит Сахаровский центр.

Волонтеры Сахаровского центра и Amnesty International расскажут всем желающим подробности резонансного дела, помогут в составлении писем заключенным и устроят распродажу одежд, книг, украшений и других ценных вещей. Все средства перечислят родственникам Яна Сидорова и Владислава Мордасова.

Два года назад молодые люди вышли на пикеты в Ростове в поддержку местных погорельцев. Следствие обвинило их в попытке организации массовых беспорядков. Со слов фигурантов, признательные показания из них получали с применением насилия. Суд назначил обоим по 6 лет колонии. Адвокаты говорят, что расследование и суд сопровождалось процессуальными нарушениями, а дело помогли сфабриковать провокаторы со стороны силовиков.

Жалоба на приговор будет рассмотрена 10 декабря.



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