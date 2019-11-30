Российская военная полиция провела патрулирование по новому маршруту около сирийского города Кобани

Его протяженность составила 120 км. Как сообщает ТАСС, колонна прошла это расстояние за четыре часа. Перед проходом военных полицейских местность осмотрели разведчики, саперы, а затем пулеметчики, которые ехали на бронированных автомобилях «Тигр».

В середине ноября зона патрулирования российской военной полиции на территории Сирии была расширена за счет включения в нее оставленной американской базы «Сиррин».