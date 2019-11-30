Материалы дела о шпионаже в пользу Украины, фигуранткой которого стала россиянка из Севастополя, засекречены

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Накануне в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в Севастополе по подозрению в госизмене задержана гражданка России, «которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера». Статья о госизмене предполагает до 20 лет лишения свободы. Подробности дела не приводятся. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик сказал РИА Новости, что задержанная – гражданская служащая Черноморского флота. Он отметил, что Севастополь и Крым сегодня – это сектор жестокой битвы разведок разных стран.