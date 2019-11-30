Грузинская оппозиция и представители правящей партии обсудят реформу избирательной системы

Встреча пройдет на фоне акций протеста.

Политические силы в Грузии не могут договориться по поводу правил проведения парламентских выборов в следующем году. В частности, обсуждается, насколько предлагаемая система противоречит конституции. Оппоненты чаще всего говорят о прелестях и недостатках так называемой германской модели, внедрение которой может существенно повлиять на распределение голосов, даже при полной поддержке правящей партии «Грузинская мечта». Парламентское большинство не поддержало соответствующий законопроект. Предложенный правящей партией законопроект о пропорциональной системе также был отклонен.

Инициатива посадить представителей власти и оппозиции за стол переговоров исходит в первую очередь от зарубежных послов. В «Грузинской мечте» уже дали понять, что долго останавливаться на пресловутой германской модели не намерены.

Центром протестов стала площадь перед национальным парламентом. Полиция уже дважды разгоняла участников манифестации.