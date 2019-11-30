Скотланд-Ярд установил личность подозреваемого в нападении на Лондонском мосту

Это 28-летний Усман Хан, проживавший в районе Стаффордшира. Ранее он уже имел судимость за преступления, связанные с терроризмом. Год назад он вышел на свободу. Полиция намерена выяснить, что побудило Хана устроить резню. Жертвами преступника стали два человека, трое пострадали.

Нападавшего застрелили полицейские. На его теле был муляж бомбы, сообщил глава контртеррористического подразделения британской полиции Нил Басу

На месте преступления сохраняется оцепление. Патрулирование Лондона будет усилено.