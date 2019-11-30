Роскомнадзор изменил так называемый список «распространителей фейков»

Вчера из-за его публикации ведомству хотели предъявить иск.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объявил, что вчерашний перечень ресурсов с недостоверной информацией был тестовым. Он отметил, что в эту версию будут внесены коррективы, цитирую, «во избежание неверных толкований», конец цитаты. Представитель ведомства подчеркнул, что ни одного официально зарегистрированного сайта СМИ в списке не было. Туда попали только их страницы в социальных сетях. При этом, информацию, которую генеральная прокуратура ранее признавала ложной, публиковали не администраторы этих аккаунтов, а комментаторы.

Ампелонский отдельно добавил, что к самим изданиям у Роскомнадзора претензий нет.

Всего в списке перечислены 27 ресурсов. Среди них различные группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Мой мир», персональные аккаунты пользователей, несколько видео в youtube и два интернет-сайта.

Также в перечне указано сообщество, которое принадлежит изданию РБК. Его главный редактор Павел Канаев заявил, что медиахолдинг обратится в суд из-за этого решения Роскомнадзора. Он подчеркнул, что появление в этом списке могло навредить репутации сайта, хотя закон об информации он не нарушал.

Чтобы оказаться в списке «распространителей фейков» достаточно было того, чтобы в группе издания было два комментария с недостоверной информацией.