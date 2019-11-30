Депутаты Рижской думы в ходе внеочередного заседания выразили доверие мэру города Олегу Бурову

Об этом сообщило агентство ЛЕТА. Заседание городского парламента началось в пятницу в 13 часов по местному времени (14 мск), продолжалось в течение всего дня и даже после полуночи. Вопрос о доверии градоначальнику был поставлен на голосование лишь глубокой ночью. По данным агентства, в поддержку Бурова высказался 31 депутат.

Накануне источник сообщил ТАСС, что участники переговоров в Рижской думе по созданию новой правящей коалиции смогли достичь компромисса, благодаря чему городской парламент не будет распущен. По словам источника, новую коалицию создадут партии

«Согласие», «Честь служить Риге» и оппозиционная депутатская группа «Риге!». В общей сложности это может дать коалиции большинство в 32 голоса в 60-местном парламенте.