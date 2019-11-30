Власти Нидерландов пока не сообщают подробностей происшествия в Гааге

Там минувшим вечером произошло нападение аналогичное лондонскому. Вооруженный ножом мужчина атаковал людей на оживленной торговой улице. Трое получили ранения, все они являются несовершеннолетними, сообщается в пятницу в «Твиттере» городской полиции. По данным СМИ, террористическая версия этого инцидента не рассматривается. Ведутся поиски подозреваемого.