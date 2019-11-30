Власти Нидерландов пока не сообщают подробностей происшествия в Гааге

Там минувшим вечером произошло нападение аналогичное лондонскому. Вооруженный ножом мужчина атаковал людей на оживленной торговой улице. Трое получили ранения, все они являются несовершеннолетними, сообщается в пятницу в «Твиттере» городской полиции. По данным СМИ, террористическая версия этого инцидента не рассматривается. Ведутся поиски подозреваемого.
2019-11-30T06:07:00+03:00
2019-11-30T06:08:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:07, 30 ноября 2019
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