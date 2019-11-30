Сегодня в Финляндии стартует Кубок Мира по лыжному спорту

В преддверии Кубка Мира Сборная России не обошлась без потерь – сразу четыре лыжницы ушли в декрет и пропустят целый сезон. Среди них – лидеры команды Юлия Белорукова и Анастасия Седова.

Из звезд в строю – лишь Наталья Непряева. Которой и предстоит повести за собой молодую поросль.

В отличие от женщин, мужская сборная будет представлена на стартовом этапе сильнейшим составом. Конкуренцию признанному лидеру команды — Александру Большунову — готов составить Сергей Устюгов.

Выйдут на стартовый этап Кубка мира Глеб Ретивых, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко. А вот трехкратного призера Олимпиады-2018 Дениса Спицова в заявке не оказалось.

Сегодня в программе – интервальная гонка на 15 км классикой. А в воскресенье – преследование свободным стилем.